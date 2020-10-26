На Ивано-Франковщине женщина пыталась проголосовать за всю семью

В поселке Печенежин Коломыйского района Ивано-Франковской области женщина во время местных выборов 25 октября пыталась проголосовать за всю семью.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Ивано-Франковской области. Отмечается, что по данному факту полиция открыла два уголовных производства.

Сообщается, что в полицию поступило сообщение о том, что на избирательном участке женщина получила кроме своих бюллетеней, еще и бюллетени родственников, поставила соответствующие отметки и пыталась бросить их в урну для голосования.

По данным фактам правоохранители усмотрели нарушения как со стороны члена комиссии, выдавшего избирательные бюллетени, так и со стороны женщины, которая получила их.

По фактам нарушения процедуры получения бюллетеня, а также получение избирательного бюллетеня лицом, не имеющим на это права сведения, внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Полицейские начали досудебные расследования по 1 ч. ст. 158-1 и ч. 3 ст. 158-1 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэром Ивано-Франковска по итогам первого тура местных выборов-2020 может стать действующий городской голова Руслан Марцинкив ("Свобода").