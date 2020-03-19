"Врач начал убегать": на Ивано-Франковщине пациент из Европы испугал медиков

Украинец Андрей Марунчак, вернувшийся из Великобритании, напугал сотрудников больницы в городе Галич Ивано-Франковской области.

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Мужчина пришел, чтобы его обследовали, но от него сразу же начали убегать, испугавшись коронавируса, пишет ТСН.

В Украину Марунчак вернулся 10 марта через нидерландский Утрехт. В самолете он общался с итальянкой. К медикам он обратился 13 марта, когда почувствовал, что заболел.

"В поликлинике в пятницу никого не было, поэтому я спустился в отдел скорой помощи. Стучу в комнату, оттуда вышел один врач и спросил: "Что вы хотите". Я ответил, что задыхаюсь и меня болит в груди. У него первый вопрос: "А Вы откуда приехали?". Я ответил, что прилетел из Европы. Услышав это, работники закрыли дверь изнутри, а врач, который вышел, начал от меня убегать", – рассказал мужчина.

Он уточнил, что врач убежал на второй этаж искать своих коллег. Марунчак побежал за ним с просьбами о помощи, потому что не может дышать. На ходу врач ответил, что это работа семейного врача.

После инцидента врач скорой все таки отвел его в приемную, но там произошла похожая история.

"Единственная врач согласилась сделать флюорографию. Однако в приемной, услышав, что я прилетел из Европы, весь медперсонал, кроме одной медсестры, выбежал... Она решила сделать мне кардиограмму, а в помещение приемной тем временем продолжили приходить другие люди. Впоследствии уже померили температуру, она оказалась повышенной - 37,5", – рассказал Андрей.

К вечеру мужчины поместили в палату и вызвали скорую из Ивано-Франковска, которые, по словам мужчины, действовали более профессионально: его встретили в защитных костюмах и изолировали.

Там пациенту сделали тест на коронавируса. Результат ему озвучили в телефонном режиме 17 марта, которые показали, что у Марунчака грипп А. Затем его выписали из больницы.

Директор Галицкой больницы заявил, что помощь оказали в соответствии с инструкцией, однако он признал, что реакция в первые минуты могла быть неправильной. не могла быть шоковой для медиков

"Возможно, учитывая ту ситуацию в целом в мире, такой случай произошел у нас впервые и возможно психологически медперсонал не был готов к этому, и в первые несколько минут реакция была неправильная. Но ему помощь оказали", – отметил он.

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