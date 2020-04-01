На Ивано-Франковщине уже 65 инфицированных и 5 смертей от коронавируса

В Ивано-Франковской области коронавирусом COVID-19 заболели 65 человек, из которых пятеро умерли.

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Всего были проверены 127 человек, заявил 1 апреля на брифинге временно исполняющий обязанности главы Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что среди умерших двое находились в областном перинатальном центре.

Руководитель Ивано-Франковского областного перинатального центра Юрий Павлушинский уточнил, что сейчас в роддоме находятся четыре пациентки с температурой. Их перевели в отдельные палаты и провели экспресс-тесты на коронавирус, результаты которых отрицательные.

Анализы направили в лабораторию на исследование, завтра ожидаются результаты.

Главный санитарный врач области Руслан Савчук добавил, что тестов и реагентов хватает. Также в ближайшее время дополнительно будут получены ПЦР-тесты корейского производства, которые быстрее показывают результаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ивано-Франковске у роженицы, которая накануне умерла после того, как у нее резко поднялась температура, подтвердился коронавирус. При этом результаты на наличие коронавируса у ее ребенка еще ждут.

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