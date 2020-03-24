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24 марта • обновлено в 20:09
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На Ивано-Франковщине умерла третья женщина с подозрением на коронавирус

2.2т
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В Ивано-Франковской области умерла 60-летняя женщина, у которой подозревали наличие коронавируса СOVID-19.

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Ранее ее госпитализировали в одно из медучреждений области с симптомами коронавирусной болезни, сообщило издание"Галка" со ссылкой на информацию Ивано-Франковской ОГА.

Вместе с тем, в настоящее время неизвестно откуда именно умершая и в каком медучреждении она находилась.

На Ивано-Франковщине умерла третья женщина с подозрением на коронавирус

В издании уточнили, что результаты анализов ожидают из лаборатории Киева. Подробную информацию будет сообщено 25 марта во время ежедневного брифинга.

Отметим, что это уже третья умершая на Ивано-Франкоащине, у которой подозревали СOVID-19. Как известно, 17 марта в Ивано-Франковской областной инфекционной больнице скончалась 56-летняя франковчанка – у нее определили коронавирус. 23 марта в этом же медучреждении скончалась 65-летняя женщина. Была ли она заражена коронавирусом пока неизвестно, анализы исследуют в Киеве.

Напомним, в Ивано-Франковской области по состоянию на 24 марта зафиксировано 5 случаев инфицирования коронавирусом. Вместе с тем, всего в Украине 97 больных COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL в городе Тысменица Ивано-Франковской области коронавирусом заболела женщина, которая вернулась из-за границы и не соблюдала самоизоляцию. Она ходила на работу, водила ребенка в садик, а также посещала поликлинику и больницу и могла заразить врачей.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Украина Ивано-Франковск
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