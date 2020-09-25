На Ивано-Франковщине более 100 людей отравились в столовой

В Ивано-Франковской области с пищевым отравлением госпитализировали сразу 44 человека. Всего в больницы обратился 101 человек.

Как сообщили на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, все они употребляли пищу в столовой города Коломыя. Отмечается, что 57 человек находятся на амбулаторном лечении.

"24 сентября в ГСЧС поступила информация, что в лечебные учреждения с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция обратился 101 человек, употреблявший пищу в столовой ООО "Леон" (г. Коломыя)". Из них 44 человека госпитализированы и 57 человек находятся на амбулаторном лечении", – сказано в сообщении.

Проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий.

Как сообщал OBOZREVATEL, на базе отдыха "Днепровские зори" в поселке городского типа Кирилловка Запорожской области в ночь на 2 июля произошло массовое отравление.