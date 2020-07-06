На Ивана Купалу в Украину придут сильные ливни с градом: возможны смерчи

Во вторник, 7 июля, в день Ивана Купалы, в Украину придет атмосферный фронт, связанный с северным циклоном Verena.

Как сообщила в Facebook народный синоптик Наталья Диденко, дожди в большинстве областей Украины могут переходить в сильные ливни, а во время гроз вероятны шквалы и град.

"Учитывая чрезвычайные контрасты в зоне фронта, от +18 до +38 градусов, есть вероятность смерчей!" – отметила она.

Восточная часть Украины во вторник все еще будет принадлежать сухой погоде.

"Сильная жара завтра от нас не отстанет. На Востоке, Юге и во многих центральных областях ожидается +30...+38 градусов! На Западе, напротив, существенно похолодает, +18...+23 градуса. А на Севере и в Винницкой области предполагается +24...+29 градусов", – подчеркнула Диденко.

В Киеве в ночь на Ивана будет сухо, тепло и звездно, +20...+22 градуса. А вот днем во вторник в столицу придут дожди с грозами, возможны даже сильные ливни и шквалистое усиление ветра. Температура воздуха будет колебаться около +29 градусов.

В среду, 8 июля, в Киеве существенно посвежеет, столбики термометров упадут до +22 градусов. В дальнейшем в Киеве в течение недели сильная жара маловероятна, температура воздуха будет колебаться в комфортных пределах.

Сильная жара на юге и востоке Украины ослабнет 9-10 июля.

Facebook Натальи Диденко

Facebook Натальи Диденко

Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, Наталья Диденко предупредила о жаре и грозах 6 июля.