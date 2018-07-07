На Ивана Купала зальет дождями: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

В субботу, 7 июля, на Ивана Купала, в Украине ожидаются сильные дожди на большей части территории Украины.

В то же время в страну идет по-летнему жаркая погода, сообщает Укргидрометцентр. В центральных областях дожди с грозами. Температура днем от +25 до +27 С°, ночью — от +15 до +17 С° тепла.

В северных областях будет светить солнце. Местами возможны грозы. Температура днем от +25 до +27 С°, ночью — от +16 до +18 С° тепла.

В городах восточной Украины дождей не ожидается. Температура днем от +28 до +30 С°, ночью — от +16 до +18 С° тепла.

В южных областях будет тепло и сухо. Температура днем от +28 до +30 С°, ночью — от +17 до +19 С° тепла.

В западных областях синоптики прогнозируют осадки в виде дождей с грозами. Днем температура воздуха здесь будет колебаться от +25 до +27 С°, и от +15 до +17 С° ночью.

Как сообщал OBOZREVATEL, на выходных, 7 и 8 июля, в западных и северных областях Украины ожидаются грозовые дожди.