На Хортице с размахом отметили День Государственного флага. Впечатляющие фото

В воскресенье, 23 августа, на острове Хортица развернут 100-метровый флаг Украины.

Как сообщается на официальном сайте Запорожской облгосадминистрации, мероприятие состоялось возле Музея истории запорожского казачества (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Также Государственный флаг торжественно подняли на Хортице на одном из самых высоких флагштоков в Украине.

К торжественной церемонии поднятия флага присоединились военнослужащие Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, знаменосцы, активисты, молодежь.

Участники церемонии почтили минутой молчания защитников, отдавших свою жизнь за Украину.

Праздник завершился выступлением военного оркестра Нацгвардии, который исполнил украинские музыкальные композиции.

В этом году празднование на острове Хортица Дня Государственного флага прошло с учетом карантинных требований и с меньшим чем обычно количеством участников.

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zoda.gov.ua

zoda.gov.ua

zoda.gov.ua

zoda.gov.ua

zoda.gov.ua

zoda.gov.ua

zoda.gov.ua

zoda.gov.ua

zoda.gov.ua

zoda.gov.ua

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Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский с известными украинцами поздравил с Днем Государственного флага.

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