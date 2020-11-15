На Хортице обнаружили уникальное захоронение скифского воина. Фото

На Хортице археологи обнаружили захоронение скифского воина, которое было проведено почти 2500 лет назад. Это стало первой, начиная с 1992-го, находкой не ограбленного скифского захоронения на острове возле Запорожья.

Такие результаты нынешней археологической экспедиции 14 ноября представили СМИ представители Национального заповедника "Хортица". Об этом пишет "Радио Свобода".

"Обычно 90% таких захоронений были ограблены еще в древности. Мы также, когда копали, увидели вход грабителей, но по какой-то причине они к нему не пришли и все осталось нетронутым. Очень хорошая сохранность костей, можно сделать большое количество антропологических и других анализов. С научной точки зрения, это очень большая удача", – поделился впечатлениями ведущий научный сотрудник отдела охраны памятников истории, археологии и природы заповедника, руководитель экспедиции Дмитрий Никоненко.

Отмечается, что в катакомбе – импровизированном подземном здании, которое достигает почти трех метров в глубину, похоронено 40-летнего мужчину. Для своего времени он был достаточно высокого роста – примерно 180 сантиметров. Также у покойника хорошая сохранность зубов, поэтому, как объясняют археологи, этот человек хорошо питался. У скифа найдено кожаный и украшенный железом колчан со стрелами, а это указывает, что он был воином.

Археологи подчеркивают, что захоронение также сопровождалось жертвенной пищей – рядом лежал железный нож с костяной рукояткой. Тогда как вход в катакомбы с погребением скифа был построен из большого количества камней, отдельные из которых весят до 200 килограммов. Историки считают, что это свидетельствует о незаурядном статусе покойника в тогдашнем обществе.

Никоненко отметил, что такие находки свидетельствуют о том, что в то время Хортица была местом, где проживало много скифов, а сам остров имел важное значение, поскольку здесь была переправа с одного берега Днепра на другой. Работа нынешней археологической экспедиции длилась почти два месяца. Место находки планируют музеефицировать.

Как сообщал OBOZREVATEL, на окраине поселка Самаривка Днепропетровской области археологи Днепропетровского национального исторического музея нашли остатки старинного города 18 века. На месте поселения ученые обнаружили характерную керамику, лепнину и кости.