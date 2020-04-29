На Хмельницкой АЭС произошла вспышка COVID-19: коронавирус принесла жена священника

В городе Нетишин Хмельницкой области зарегистрировали девять случаев заражения коронавирусом, "разносчиком" которого якобы стала жена священника УПЦ МП, которая работала уборщицей на Хмельницкой АЭС.

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Об этом в интервью сайту "Є" рассказал городской голова Александр Супрунюк. На своей странице в Facebook он также сообщил, что в связи со вспышкой COVID-19 в городе обратился в правоохранительные органы.

"Я уже подписал на СБУ и полицию заявление о совершении уголовного преступления. В течение всего периода предпраздничных и праздничных дней систематически самая большая проблема была со священниками Московского патриархата, которые игнорировали наши мероприятия, саботировали их, грубо себя вели, угрожали. Довольно странное и неадекватное, мне кажется, что поведение", – заявил он.

В городе Нетишин, в котором работает Хмельницкая АЭС, зафиксировали вспышку коронавируса

Супрунюк также подчеркнул, что приложил к заявлению скриншоты сообщений, где священнослужители МП заявляют, якобы "болезнь везде, поэтому ее надо игнорировать и ходить в церковь".

"Сейчас все контакты, которые есть, связанные с церковью, кроме первого случая. Хотя эта женщина привезла болезнь с Шумского района, где она уже заболела, и есть подозрение, что в Почаевской лавре", – отметил мэр Нетишина.

Мэр добавил, что инфицирование уже повлияло на работу Хмельницкой АЭС, расположенной в городе.

"Хотя персонал был изолирован, но "пришло из неожиданной стороны". Сейчас все работники обследуются, и в случае распространения инфекции, это очень реально, и АЭС к этому уже готова, будут переведены на казарменный режим работы. То есть ни оттуда, ни туда никто не будет въезжать и выезжать. Весь персонал будет на месте круглосуточно", – подытожил Супрунюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, город Каховка Херсонской области с 29 апреля закрывается на карантин в связи со вспышкой коронавируса COVID-19.