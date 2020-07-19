На Хмельнитчине водитель с "рекордным" уровнем алкоголя в крови сбил школьницу

В городе Староконстантинов Хмельницкой области нетрезвый водитель сбил школьницу.

Как сообщается на официальном сайте областного управления Национальной полиции, в результате ДТП пострадавшая получила телесные повреждения и была госпитализирована в травматологическое отделение районной больницы. ДТП произошло 17 июля.

"33-летний местный житель, управляя автомобилем Seat Ibiza, допустил наезд на 14-летнюю девочку, которая шла по обочине дороги в попутном направлении", – говорится в сообщении.

Правоохранители с помощью "Драгера" проверили водителя на состояние алкогольного опьянения. Прибор показал 1,78 промилле, что в 9 раз превышает допустимую норму.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Водитель Seat Ibiza сбил 14-летнюю девочку hm.npu.gov.ua

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