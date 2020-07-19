На Хмельнитчине водитель с "рекордным" уровнем алкоголя в крови сбил школьницу
14-летнюю девочку госпитализировали.
В городе Староконстантинов Хмельницкой области нетрезвый водитель сбил школьницу.
Как сообщается на официальном сайте областного управления Национальной полиции, в результате ДТП пострадавшая получила телесные повреждения и была госпитализирована в травматологическое отделение районной больницы. ДТП произошло 17 июля.
"33-летний местный житель, управляя автомобилем Seat Ibiza, допустил наезд на 14-летнюю девочку, которая шла по обочине дороги в попутном направлении", – говорится в сообщении.
Правоохранители с помощью "Драгера" проверили водителя на состояние алкогольного опьянения. Прибор показал 1,78 промилле, что в 9 раз превышает допустимую норму.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Водитель Seat Ibiza сбил 14-летнюю девочку hm.npu.gov.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
сейчас в Украине пьянство за рулем карается штрафом 17-34 тыс. грн и 51 тыс. грн в случае повторного нарушения.
После трагической ДТП под Киевом народные депутаты все же поддержали в первом чтении законопроект №2695 об усилении ответственности водителей за вождение в нетрезвом состоянии и превышение скорости.
Однако новый документ не повышает штрафы за пьяное вождение, а только дополнительно предлагает наказывать нарушителей административным арестом на 10-15 суток и лишать прав на срок от 3 до 10 лет.