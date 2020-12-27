На Хмельнитчине в смертельном ДТП погибли два человека

На Хмельнитчине в результате ДТП два человека погибли, еще двое получили травмы.

Авария случилась днем 27 декабря возле села Томашовка Ярмолинецкого района, сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Хмельницкой области. Во время происшествия столкнулись автомобили Audi A6 и ВАЗ 21099.

Водитель и пассажирка ВАЗа погибли на месте, травмы получили двое пассажиров из этой же машины. Водитель Audi от госпитализации отказался.

Погибшего водителя ВАЗ сотрудникам ДСНС пришлось деблокировать из салона автомобиля.

Также бойцы ликвидировали последствия аварии: смыли горюче-смазочные материалы и обломки поврежденных машин с проезжей части дороги.

Ранее стало известно о страшном ДТП под Киевом. В ночь на 27 декабря на Житомирской трассе столкнулись автомобили Honda и Volvo. Вследствие аварии погибли два человека.

Смертельная авария произошла на участке трассы от Милы к Капитановке. Водитель "Хонды" хотел развернуться в сторону столицы, но получил сильный боковой удар от "Вольво". Два человека выбросило из машины, они погибли на месте.

Как сообщил OBOZREVATEL, 19 декабря на Донбассе в автокатастрофе погибла старший солдат 37-го отдельного мотопехотного батальона 35-летняя Елена Салахутдинова.

У нее остался маленький сын. Защитницу похоронили 22 декабря со всеми воинскими почестями.