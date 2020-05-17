На Хмельнитчине в роддоме обнаружили COVID-19: закрыли все отделение

Марина Погорилко Общество 23:21, 17.05.2020

В перинатальном центре города Каменец-Подольский Хмельницкой области обнаружено заболевание COVID-19 у младшей медицинской сестры. В связи с чем отделение изолировали.

ЧИТАЙТЕ ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ПРО КОРОНАВИРУС

Об этом в Facebook сообщил городской глава Михаил Симашкевич. По его словам, до центра приковано внимание мобильных медицинских бригад.

"Вчера, напомню, коронавирус был обнаружен у младшей медицинской сестры родильного. По решению оперативного штаба на изоляции будет находиться отделение патологии беременных", – отметил мэр.

Отделение перинатального центра изолировали из-за коронавируса
ФБ Симашкевича

Он также добавил, что поэтапно будут обследоваться другие медики заведения.

"Сейчас это около 50 человек, у которых возьмут анализы для исследования областным лабораторным центром", – сообщил Симашкевич.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что руководители больниц в Украине не сообщают о всех случаях заражения коронавирусом COVID-19 среди медработников.

Комментировать
Общество

Смотрите также

Элитная недвижимость и миллионные состояния: в сети показали, как живут столичные судьи

"Психоз на высшем уровне": Джемилев рассказал, что натворил Путин в Крыму

СБУ раскрыла статус активиста Стерненко: под зданием прошла акция протеста

Крым массово заселяют россиянами. Повторяется трагедия 1944 года – Мустафа Джемилев

В Бельгии медики устроили премьеру "коридор позора". Видео