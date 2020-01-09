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9 января • обновлено в 18:10
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Последний путь устелили цветами: на Хмельнитчине похоронили героически погибших воинов ВСУ. Фото

1.1т
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В четверг, 9 января, на Хмельнитчине похоронили 48-летнего Сергей Дичека и 43-летнего Сергея Рацуна, которые героически погибли в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.

Со старшим солдатом 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Рацуном попрощались в Дворце культуры города Славута, пишет ye.ua (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Несколько сотен людей пришло проводить в последний путь героя. Среди них был мэр города Василий Сидор и боевые побратимы военного.

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Погибшие герои Дичек и Рацун

Погибшие герои Дичек и Рацун

5 канал

Все вспоминали Сергея как веселого и оптимистичного человека, который всегда был на передовых позициях во время ведения боевых действий, проявлял мужество и смекалку.

Когда погибшего вынесли из помещения, все присутствующие стали в круг, а впереди похоронной процессии два человека бросали живые цветы. Похоронили погибшего на городском кладбище со всеми воинскими почестями.

На Хмельнитчине похоронили воинов ВСУ

На Хмельнитчине похоронили воинов ВСУ

ye.ua

На Хмельнитчине похоронили воинов ВСУ

На Хмельнитчине похоронили воинов ВСУ

ye.ua

Одновременно, в селе Богдановка Волочисского района прощались с военнослужащим 130-го отдельного разведывательного батальона Дичеком. Провести бойца в последний путь пришло около полутысячи человек. Несколько автобусов приехало с побратимами.

Сначала в родительском доме состоялась панихида по погибшему. Далее героя понесли на местное кладбище, где его и похоронили. У Дичека осталась жена, двое сыновей и мать.

На Хмельнитчине похоронили воинов ВСУ

На Хмельнитчине похоронили воинов ВСУ

ye.ua

На Хмельнитчине похоронили воинов ВСУ

На Хмельнитчине похоронили воинов ВСУ

ye.ua

На Хмельнитчине похоронили воинов ВСУ

На Хмельнитчине похоронили воинов ВСУ

ye.ua

На Хмельнитчине похоронили воинов ВСУ

На Хмельнитчине похоронили воинов ВСУ

ye.ua

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины Донбасс

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