Последний путь устелили цветами: на Хмельнитчине похоронили героически погибших воинов ВСУ. Фото

В четверг, 9 января, на Хмельнитчине похоронили 48-летнего Сергей Дичека и 43-летнего Сергея Рацуна, которые героически погибли в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.
Со старшим солдатом 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Рацуном попрощались в Дворце культуры города Славута, пишет ye.ua (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Несколько сотен людей пришло проводить в последний путь героя. Среди них был мэр города Василий Сидор и боевые побратимы военного.
Погибшие герои Дичек и Рацун
5 канал
Все вспоминали Сергея как веселого и оптимистичного человека, который всегда был на передовых позициях во время ведения боевых действий, проявлял мужество и смекалку.
Когда погибшего вынесли из помещения, все присутствующие стали в круг, а впереди похоронной процессии два человека бросали живые цветы. Похоронили погибшего на городском кладбище со всеми воинскими почестями.
На Хмельнитчине похоронили воинов ВСУ
ye.ua
На Хмельнитчине похоронили воинов ВСУ
ye.ua
Одновременно, в селе Богдановка Волочисского района прощались с военнослужащим 130-го отдельного разведывательного батальона Дичеком. Провести бойца в последний путь пришло около полутысячи человек. Несколько автобусов приехало с побратимами.
Сначала в родительском доме состоялась панихида по погибшему. Далее героя понесли на местное кладбище, где его и похоронили. У Дичека осталась жена, двое сыновей и мать.
На Хмельнитчине похоронили воинов ВСУ
ye.ua
На Хмельнитчине похоронили воинов ВСУ
ye.ua
На Хмельнитчине похоронили воинов ВСУ
ye.ua
На Хмельнитчине похоронили воинов ВСУ
ye.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
5 января 48-летний Дичек подорвался на мине. Грузовик с двумя военными, среди которых был и мужчина, наехал на противотанковую мину. В результате взрыва он погиб. Другой военный получил тяжелые ранения.
В этот же день, во время вражеского обстрела украинских позиций со стороны пророссийских оккупантов, пуля вражеского снайпера оборвала жизнь Рацуна.
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