На Хмельнитчине в квартире взорвался газ: пострадали два человека. Фото и видео

Obozrevatel Общество 17:36, 19.10.2020 Обновлено: 17:58, 19.10.2020

В Красилове Хмельницкой области в квартире взорвался газ, в результате два человека получили ожоги.

Пострадавшие – рабочий и подросток, который находился в помещении, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Как выяснили правоохранители, двое мужчин 30 и 62 лет делали ремонт в квартире, перепутали газовый стояк с водяным и обрезали его. В результате произошла утечка газа и последующий взрыв.

Мальчика с ожогами лица 2-й степени госпитализировали в хирургическое отделение местной больницы. Пенсионер получил ожоги рук, шеи и лица, ему оказана медицинская помощь без госпитализации.

Обстоятельства взрыва расследовала полиция
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Последствия взрыва газа в 5-этажном доме
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Как сообщил OBOZREVATEL, в Северодонецке Луганской области произошел взрыв в подвале многоэтажного дома. В результате происшествия погиб 53-летний мужчина.

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