На Хмельнитчине в квартире взорвался газ: пострадали два человека. Фото и видео
В Красилове Хмельницкой области в квартире взорвался газ, в результате два человека получили ожоги.
Пострадавшие – рабочий и подросток, который находился в помещении, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.
Как выяснили правоохранители, двое мужчин 30 и 62 лет делали ремонт в квартире, перепутали газовый стояк с водяным и обрезали его. В результате произошла утечка газа и последующий взрыв.
Мальчика с ожогами лица 2-й степени госпитализировали в хирургическое отделение местной больницы. Пенсионер получил ожоги рук, шеи и лица, ему оказана медицинская помощь без госпитализации.
Как сообщил OBOZREVATEL, в Северодонецке Луганской области произошел взрыв в подвале многоэтажного дома. В результате происшествия погиб 53-летний мужчина.