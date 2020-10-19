На Хмельнитчине в квартире взорвался газ: пострадали два человека. Фото и видео

В Красилове Хмельницкой области в квартире взорвался газ, в результате два человека получили ожоги.

Пострадавшие – рабочий и подросток, который находился в помещении, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Как выяснили правоохранители, двое мужчин 30 и 62 лет делали ремонт в квартире, перепутали газовый стояк с водяным и обрезали его. В результате произошла утечка газа и последующий взрыв.

Мальчика с ожогами лица 2-й степени госпитализировали в хирургическое отделение местной больницы. Пенсионер получил ожоги рук, шеи и лица, ему оказана медицинская помощь без госпитализации.

Как сообщил OBOZREVATEL, в Северодонецке Луганской области произошел взрыв в подвале многоэтажного дома. В результате происшествия погиб 53-летний мужчина.