На Хмельниччине прокурор устроил ДТП на трассе, погибли два человека – СМИ

Карина Бондаренко Общество 06:38, 13.10.2020

В Хмельницкой области, около села Гелетенцы, вечером 12 октября произошла смертельная авария, в которой погибли два человека.

По предварительной информации, автомобиль Toyota выехал на встречную полосу и допустил столкновение с Volkswagen, пишет УНН (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В результате погибли водитель и пассажир Volkswagen. Трагедия произошла на трассе около 20:00.

По информации СМИ, за рулем Toyota находился заместитель военного прокурора Западного региона.

Аварию спровоцировал прокурор.
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Смертельное ДТП под Хмельницким.
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В ДТП погибли два человека.
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Гелетенцы под Хмельницким.
Карта

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на Киевщине в ДТП попала мать с близнецами. Женщина погибла на месте, детей госпитализировали.

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