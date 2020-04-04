В селе Крынки Олешковского района Херсонской области умерла 68-летняя медсестра райбольницы, которая лечилась от пневмонии. О том, что у нее был коронавирус, родственникам сообщили только на похоронах.

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Как сообщает "ТСН", попрощаться с женщиной пришло почти 40 человек. Тестов на коронавирус ни одному из них не проводили, все сейчас находятся в самоизоляции (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

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"Гроб был открыт, после похорон поминки были дома. Что нам ожидать дальше, скажите, пожалуйста? Завтра может быть вспышка. Мы живем, как на пороховой бочке", – рассказала жительница села.

Руководитель областного департамента здравоохранения Виктор Короленко сообщил в Facebook, что экспресс-тест на коронавирус у женщины был отрицательный. Когда ее состояние ухудшилось, отобрали материал для лабораторного исследования, но того же дня медсестра скончалась.

Ее тело отдали сыну, который письменно просил не делать вскрытие. Родственники умершей утверждают, что о самом анализе на коронавирус и о том, что надо дождаться результата, ничего не знали.

Как писал OBOZREVATEL, "целительница-биоэнерготерапевт" из Конотопа 11 дней болела коронавирусом, не обращаясь за медицинской помощью. Она проконтактировала минимум с 70 людьми. В результате женщина умерла.

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