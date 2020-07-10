На Херсонщине выявили COVID-19 на базе отдыха: всех изолировали

На базе отдыха в Геническом районе Херсонской области у 26-летнего сотрудника обнаружили COVID-19. На самоизоляцию отправили всех отдыхающих.

Об этом в пятницу, 10 июля, написал губернатор области Юрий Гусев в своем Facebook. На момент выявления инфекции на базе отдыха находилось 165 человек.

"Сегодня на одной из баз отдыха в селе Стрелковое, что в Геническом районе, зафиксирован первый случай заболевания COVID-19. Это мужчина 26-ти лет. Его выявили по результатам планового ПЦР-тестирования обслуживающего персонала учреждений, оказывающих услуги по размещению в курортных районах области", – сообщил глава Херсонской ОГА.

Он уточнил, что больного госпитализировали в областную инфекционную больницу, симптомов коронавируса у него нет, состояние удовлетворительное.

По словам губернатора, все 165 отдыхающих находятся на самоизоляции в учреждении под постоянным медико-санитарным надзором.

“Сейчас работают медработники и осуществляется забор биоматериала для проведения ПЦР-исследования", – отметил Гусев.

Он добавил, что ситуацию взяли под контроль, чтобы не допустить распространения вируса.

"Соответствующие профильные службы были готовы к такому развитию событий. Областная власть прилагает усилия, чтобы Херсонская область оставалась безопасной", – резюмировал глава ОГА.

На Херсонщине выявили COVID-19 на базе отдыха (Facebook Юрия Гусева)

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