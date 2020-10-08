На Херсонщине во время родов умерла женщина и ребенок: родные винят врачей

В поселке Нижние Серогозы Херсонской области во время родов умерла 36-летняя роженица и ее новорожденная дочка. Родственники считают, что в трагедии виноваты врачи, ведь женщина не имела никаких патологий, и рожала уже в третий раз.

Как сообщает ТСН в своем сюжете, муж умершей Дмитрий Бородай рассказал о противоречиях в заявлениях врачей и пожаловался на небрежный уход за его женой Оксаной. Он стремится добиться наказания для врачей. "Дали таблетку, а сейчас отрицают, что они ничего не давали. И к ней не подходили. А потом, когда уже бросились, она уже, видно, умирала", – поделился мужчина.

Дмитрий и Оксана были вместе 5 лет. Оба разведены. У нее – две дочери, у него – одна. Они планировали общего ребенка и даже уже решили, каким будет имя – Аня.

По свидетельствам родных, беременность проходила нормально. Рожала Оксана в райбольнице. В это время Дмитрий был на заработках. Его мама увезла Оксану в роддом и постоянно была на связи. Свекровь умершей Татьяна также рассказывает о таблетке, которую дали роженице. "Она мне написала: "Мне дали таблетку, я не могу говорить". Я написала: "Зачем?". Она ответила: "Не знаю". Я говорю, Оксана, я не буду тебя беспокоить, родишь – позвонишь".

Но Оксана не позвонила, ее телефон не отвечал. А через несколько часов Татьяне сообщили, что ее невестка умерла. Как впоследствии покажет вскрытие, от анафилактического шока на медпрепараты.

"Это ошеломило весь поселок. Поползли слухи, что женщина с ребенком умерли из-за халатности врачей. Якобы в тот день главный врач и его жена праздновали 25-ю годовщину брака и от врачей ощущался "перегар", – говорится в сюжете.

Врач, принимавшая роды, заявила: Оксане никаких препаратов для стимуляции не давали, а медики ничего в рабочее время не праздновали. Но роды были тяжелыми.

"Женщина поступила с преждевременным слиянием околоплодных вод. Произошла такая ситуация – клинически узкий таз, такое бывает. Этот диагноз можно поставить только в родах. Несоответствие размеров таза матери и головки плода", – рассказала Татьяна Гладун, акушерка-гинеколог Нижнесерогозской районной больницы.

Этот факт больше всего возмутил односельчан, поскольку они не понимают, как такой диагноз может быть у женщины, которая уже родила двоих детей.

Но именно поэтому, объясняют врачи, пришлось делать кесарево сечение. После него открылось кровотечение, остановить препаратами его не смогли. Роженицы переливали кровь, были вынуждены удалить матку. Затем остановилось сердце. Полтора часа реанимации были безрезультатными.

"Предоставлялась вся возможная в то время медицинская помощь. Согласно протоколам. Оценили эту ситуацию как аллергическую реакцию на введение препаратов, действие которых была направлена на остановку кровотечения", – пояснил Геннадий Гомон, главный врач Нижнесерогозской районной больницы.

Вместе с мамой реанимировали и новорожденную. Девочку доставили в областную детскую больницу, но состояние ее было слишком тяжелое. Вскрытие показало тяжелую асфиксию при рождении.

В полиции открыли уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения медиками своих обязанностей. К тому же о двух смертях правоохранители узнали не из больницы, а из Интернета – сообщение поселкового совета с выражением соболезнования семье погибшей и ее ребенка.

Сейчас продолжаются судебно-медицинские экспертизы. Только после их результатов будет понятно, была ли в этой трагедии вина медиков. В умершей роженицы сиротами остались двое дочерей – 11 и 17 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре в больнице имени Мечникова врачи приняли роды в экстремальных условиях. Беременной девушке пришлось провести экстренное кесарево сечение просто в приемном покое больницы.