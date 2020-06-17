На Херсонщине смерч снес крыши домов и вырывал деревья: кадры разрушений

Тимур Григоренко Общество 10:57, 17.06.2020 Обновлено: 11:14, 17.06.2020

В селе Сивашское Херсонской области разрушительный смерч повредил 12 жилых домов.

Также непогода буквально за десять минут снесла многолетние деревья, говорится в сюжете местного телеканала VTV Plus.

"Никогда у нас в поселке такого не было, даже дед мой не рассказывал о таком. Природа меняется", – рассказал местный житель Александр Клименко.

Бушующая стихия повредила высоковольтные провода. Смерч повредил крыши домов, а в некоторых домохозяйствах ураганным ветром снесло сараи.

"Стоял столб черной пыли и гул такой, словно от вертолетных лопастей", – рассказал сельчанин Александр Воробьев.

Глава сельсовета Виктор Батрановский отметил, что предварительная сумма ущерба от стихии – 62 тысячи гривен. С его слов, представители специальной комиссии осмотрели пострадавшие дома, и индивидуально будут решать вопрос о предоставлении помощи местным жителям.

Как сообщал OBOZREVATEL, жителям Херсонской области удалось заснять крупные смерчи, которые пронеслись над их населенными пунктами.

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