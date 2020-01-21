Не дожила до 28: на Херсонщине похоронили погибшую стюардессу МАУ. Фото

В поселке Новая Маячка Херсонской области 20 января похоронили стюардессу МАУ Екатерину Статник, которая погибла в авиакатастрофе в Иране.

Как сообщает "Херсон Типичный", церемония прощания с девушкой состоялась в доме ее родителей. Множество земляков погибшей пришли отдать ей дань памяти с цветами и венками, люди не сдерживали слез.

Жители Новой Маячки рассказали, что всегда ставили Екатерину Статник в пример своим детям. Ведь, несмотря на то, что была из простой семьи, девушка сумела получить престижную профессию.

На Херсонщине похоронили Екатерину Статник "Херсон Типичный"

На Херсонщине похоронили Екатерину Статник "Херсон Типичный"

Люди пришли проститься со стюардессой с цветами и венками "Херсон Типичный"

Из родительского дома церемония прощания с бортпроводницей перенеслась в местный храм, где прошла заупокойная панихида по ней. Похоронили стюардессу на новом кладбище в Новой Маячке. 21 января ей должно было исполниться 28 лет.

Люди пришли проститься со стюардессой с цветами и венками "Херсон Типичный"

Люди пришли проститься со стюардессой с цветами и венками "Херсон Типичный"

Люди пришли проститься со стюардессой с цветами и венками "Херсон Типичный"

На Херсонщине похоронили Екатерину Статник "Херсон Типичный"

На Херсонщине похоронили Екатерину Статник "Херсон Типичный"

На Херсонщине похоронили Екатерину Статник "Херсон Типичный"

Как сообщал OBOZREVATEL:

20 января в Киеве на Берковецком кладбище похоронили пилотов самолета МАУ Алексея Наумкина и Владимира Гапоненко, которые погибли в авиакатастрофе в Иране.

В этот же день на Дарницком кладбище Киева похоронили стюардессу Юлию Сологуб.

А в Ивано-Франковске 20 января сотни людей вышли на площадь попрощаться с погибшей в авиакатастрофе самолета МАУ под Тегераном бортпроводницей Марией Микитюк. Затем гроб с телом перевезли в родное село Марии Старые Кривотулы, где ее и похоронили.

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