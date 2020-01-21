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21 января • обновлено в 11:55
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Не дожила до 28: на Херсонщине похоронили погибшую стюардессу МАУ. Фото

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В поселке Новая Маячка Херсонской области 20 января похоронили стюардессу МАУ Екатерину Статник, которая погибла в авиакатастрофе в Иране.

Как сообщает "Херсон Типичный", церемония прощания с девушкой состоялась в доме ее родителей. Множество земляков погибшей пришли отдать ей дань памяти с цветами и венками, люди не сдерживали слез.

Жители Новой Маячки рассказали, что всегда ставили Екатерину Статник в пример своим детям. Ведь, несмотря на то, что была из простой семьи, девушка сумела получить престижную профессию.

На Херсонщине похоронили Екатерину Статник

На Херсонщине похоронили Екатерину Статник

"Херсон Типичный"

На Херсонщине похоронили Екатерину Статник

На Херсонщине похоронили Екатерину Статник

"Херсон Типичный"

Люди пришли проститься со стюардессой с цветами и венками

Люди пришли проститься со стюардессой с цветами и венками

"Херсон Типичный"

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Из родительского дома церемония прощания с бортпроводницей перенеслась в местный храм, где прошла заупокойная панихида по ней. Похоронили стюардессу на новом кладбище в Новой Маячке. 21 января ей должно было исполниться 28 лет.

Люди пришли проститься со стюардессой с цветами и венками

Люди пришли проститься со стюардессой с цветами и венками

"Херсон Типичный"

Люди пришли проститься со стюардессой с цветами и венками

Люди пришли проститься со стюардессой с цветами и венками

"Херсон Типичный"

Люди пришли проститься со стюардессой с цветами и венками

Люди пришли проститься со стюардессой с цветами и венками

"Херсон Типичный"

На Херсонщине похоронили Екатерину Статник

На Херсонщине похоронили Екатерину Статник

"Херсон Типичный"

На Херсонщине похоронили Екатерину Статник

На Херсонщине похоронили Екатерину Статник

"Херсон Типичный"

На Херсонщине похоронили Екатерину Статник

На Херсонщине похоронили Екатерину Статник

"Херсон Типичный"

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Украина Херсон
Тег
МАУ
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