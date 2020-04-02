В городе Олешки на Херсонщине от коронавируса умерла медицинская сестра, из-за чего ее коллег поместили на самоизоляцию – в общем это 130 медиков.

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Об этом на брифинге 2 апреля сообщил председатель Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев. По его словам, Херсонским областным лабораторным центром подтверждено уже три случая заболевания COVID-19 (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Это те, которые мы за прошедшие сутки обнаружили в Херсоне, Олешках и селе Малые Копани. К сожалению, мы имеем первый летальный случай – женщина в Олешках умерла и, к сожалению, это медицинский работник", – отметил он

На Херсонщине от коронавируса умерла медсестра

Со своей стороны директор департамента здоровья Херсонской ОГА Виктор Короленко отметил, что на самоизоляции находятся медицинские работники, которые работали в одном коллективе с умершей и контактировали с ней, передает "Укринформ".

Он подчеркнул, что сейчас департамет рассматривает вопрос о том, чтобы на время самоизоляции медицинских работников районной больницы временно перевести туда медперсонал из других медучреждений, чтобы больница работала и дальше.

"Пройдет две недели, в случае, если все будет нормально, они, медики Олешковской больницы, вернутся к работе", – сказал Короленко.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на четверг, 2 апреля, в Украине было официально подтверждено 804 случая инфицирования коронавирусом COVID-19. Из них – 20 летальных, 13 человек выздоровели.

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