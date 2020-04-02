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2 апреля • обновлено в 16:26
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На Херсонщине от коронавируса умерла медсестра

1.3т
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В городе Олешки на Херсонщине от коронавируса умерла медицинская сестра, из-за чего ее коллег поместили на самоизоляцию – в общем это 130 медиков.

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Об этом на брифинге 2 апреля сообщил председатель Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев. По его словам, Херсонским областным лабораторным центром подтверждено уже три случая заболевания COVID-19 (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Это те, которые мы за прошедшие сутки обнаружили в Херсоне, Олешках и селе Малые Копани. К сожалению, мы имеем первый летальный случай – женщина в Олешках умерла и, к сожалению, это медицинский работник", – отметил он

На Херсонщине от коронавируса умерла медсестра

На Херсонщине от коронавируса умерла медсестра

Со своей стороны директор департамента здоровья Херсонской ОГА Виктор Короленко отметил, что на самоизоляции находятся медицинские работники, которые работали в одном коллективе с умершей и контактировали с ней, передает "Укринформ".

Он подчеркнул, что сейчас департамет рассматривает вопрос о том, чтобы на время самоизоляции медицинских работников районной больницы временно перевести туда медперсонал из других медучреждений, чтобы больница работала и дальше.

"Пройдет две недели, в случае, если все будет нормально, они, медики Олешковской больницы, вернутся к работе", – сказал Короленко.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на четверг, 2 апреля, в Украине было официально подтверждено 804 случая инфицирования коронавирусом COVID-19. Из них – 20 летальных, 13 человек выздоровели.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
медики
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