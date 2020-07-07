На Херсонщине из-за аномальной жары погибли мужчина и молодая девушка
На Херсонщине из-за жары в поле погибли два человека.
В Херсонской области 6 июля от теплового удара погибли два человека. Они оба работали на полях в условиях аномальной жары.
Тело первой 25-летней жертвы обнаружили между Антоновкой и Садовым в Белозерском районе, сообщает местное издание "Херсон Online".
Вторую смерть зафиксировали в Приморском Голопристанского района. 39-летнего мужчину без признаков жизни нашли в поле в комбайне.
Медики, приехавшие на места происшествия, констатировали смерти от теплового удара. Отмечается, что температура воздуха в области 6 июля была свыше 40 градусов.
Как писал OBOZREVATEL ранее, в Херсоне и области ожидают чрезвычайную жару, воздух прогреется до 40-42 градусов выше нуля. Объявлен красный уровень опасности.