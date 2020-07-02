На Херсонщине объявили красный уровень опасности: идет жара +42 градуса
5-7 июля в Херсоне и области ожидают чрезвычайную жару, воздух прогреется до 40-42 градусов выше нуля. Объявлен красный уровень опасности.
Об этом сообщил Херсонский областной центр по гидрометеорологии в Facebook. Людям напомнили, что длительное пребывание на солнце может привести к солнечному удару.
И посоветовали следить за поддержанием водно-солевого баланса организма, пить достаточное количество жидкости и, по возможности, ограничить пребывание на улице с 12 до 15 часов.
Как сообщал OBOZREVATEL, погода на выходных, 4 и 5 июля, будет местами отмечаться жарой, порою дождями с грозами.