На Херсонщине из обсервации массово сбежали украинцы

В Каланчакском районе Херсонщины 15 граждан Украины, приехавших из Крыма через КПВВ "Каланчак", сбежали из обсервации.

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Как сообщили в пресс-службе полиции Херсонщины в Facebook 8 апреля, большинство из них – жители Западной Украины и Днепропетровской области.

"Полицейские составили административные протоколы в отношении 15 человек, которые самовольно оставили центр обсервации в Каланчацком районе. Там они должны были находиться по возвращении из Крыма. За нарушение правил обсервации граждане должны уплатить штраф", – говорится в сообщении.

По данным полиции, через пункт въезда-выезда Каланчак с территории АР Крым на Херсонщину прибыли 20 человек, их всех поместили в центр обсервации. После проведения медицинского обследования 15 взрослых граждан категорически отказались проходить обязательную обсервацию и самовольно оставили центр (со взрослыми было также двое детей). Они объяснили, что вернутся к себе домой и уже там будут соблюдать самоизоляцию.

Каланчакские полицейские передали информацию о нарушителях в отделы полиции по месту жительства указанных граждан для дальнейшего контроля за исполнением ими условий самоизоляции.

Напомним, накануне Кабмин Украины сообщил, что лица, которые прибыли на территорию материковой Украины из аннексированного Крыма или оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, будут отправлены на обязательную госпитализацию в обсерваторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украинезапретили посещать магазины, аптеки и выгул домашних животных людям, которые находятся на самоизоляции из-за заражения коронавирусом.

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