На Харьковщине загорелись 400 га леса: огонь перекинулся на дома, началась эвакуация. Фото и видео ЧП

В Харьковской области в среду, 2 сентября, загорелся лес на площади около 400 гектар, пожар перекинулся на жилые дома.

Возгорание, площадь которого изначально составляла 80 гектар, произошло в Двуречанском лесничестве, сообщает Главное управление ГСЧС области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца новости).

Огонь перекинулся на дома в селе Горобьевка. ГСЧС

Отмечается, что быстрому распространению огня способствовали сильные порывы ветра, пожар перекинулся на жилые дома в Горобьевке. Также есть угроза для соседнего села Гряниковка. Проводится эвакуация населения.

На Харьковщине загорелся лес. ГСЧС

"Из-за порывов ветра пламя начало перекидываться на верхушки деревьев и на жилой сектор с. Горобьевка, граничащей с лесом. Существует угроза распространения пламени на другой населенный пункт – с. Гряниковка", – подчеркнули в ГСЧС.

В связи с пожаром президент Владимир Зеленский собрал срочное совещание, сообщается в Telegram-канале Офиса президента.

Глава государства уточнил, что в одном из сел уже сгорели 8 домов из 150. Он добавил, что к тушению пожара привлекли подразделения Вооруженных сил.

Из-за ветра огонь перекинулся на жилые дома . ГСЧС

В сообщении сказано, что предварительной причиной пожара считают возгорание мусорной свалки, с которой огонь перекинулся на лес. Но правоохранители не исключают и версию поджога.

"Требую быстрых реакций на подобные события. В случае необходимости мы должны организовать эвакуацию всех людей, должны думать прежде всего об их безопасности. Все должно быть сделано для скорейшей локализации и тушения. А также уже должны думать о выделении финансирования для покрытия потерь. Не потом, а уже сейчас", – подчеркнул Зеленский.

В тушении задействованы 13 единиц техники и 80 человек личного состава ГСЧС, а также пожарный поезд, самолет Ан-32П и 5 единиц техники лесхоза.

На Харьковщине вспыхнул лесной пожар.

Как сообщается на сайте Нацполиции Харьковской области, открыто уголовное производство по части 2 статьи 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК. Виновным грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

Лесной пожар на Харьковщине виден издалека.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепропетровской области в конце августа горела мусорная свалка на площади 1000 кв.м.