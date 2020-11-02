На Харьковщине второй день подряд зафиксировали более 800 новых больных COVID-19

Мирослав Семенюк Общество 09:22, 2.11.2020 Обновлено: 09:37, 2.11.2020

Харьковская область продолжает лидировать среди регионов Украины по количеству новых случаев заражения коронавируса (COVID-19).

По данным сайта СНБО, за минувшие сутки на Харьковщине выявлено 817 случаев инфицирования.

Днем ранее это показатель достиг 883 случаев, поставив новый рекорд по новым зараженных.

Всего в Харьковской области COVID-19 заболело 37 997 человек. Регион занимает второе место по Украине после Киева.

При этом умерла 531 человек, выздоровели – 6995 (+82 за сутки).

СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 2 ноября коронавирусом в Украине заболели 402 194 человека. Из них 6754 за последние сутки.

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