На Харьковщине второй день подряд зафиксировали более 800 новых больных COVID-19

Харьковская область продолжает лидировать среди регионов Украины по количеству новых случаев заражения коронавируса (COVID-19).

По данным сайта СНБО, за минувшие сутки на Харьковщине выявлено 817 случаев инфицирования.

Днем ранее это показатель достиг 883 случаев, поставив новый рекорд по новым зараженных.

Всего в Харьковской области COVID-19 заболело 37 997 человек. Регион занимает второе место по Украине после Киева.

При этом умерла 531 человек, выздоровели – 6995 (+82 за сутки).

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 2 ноября коронавирусом в Украине заболели 402 194 человека. Из них 6754 за последние сутки.