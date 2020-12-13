На Харьковщине вспыхнул масштабный пожар на Змиевской ТЭС. Фото

Мирослав Семенюк Общество 14:30, 13.12.2020 Обновлено: 15:24, 13.12.2020

В ночь на воскресенье, 13 декабря, вспыхнул пожар на Змиевской теплоэлектростанции в Харьковской области.

Как сообщается на сайте ГСЧС Украины, сообщение о пожаре в корпусе Б энергоблока №9 поступило в 01:04 (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Загорелась набивка двух регенеративных воздушных подогревателей и произошло повышение температуры в 4-х бункерах золы. Площадь пожара составляла 50 кв. м.

В 03:45 огонь удалось локализовать, а в 08:36 – полностью ликвидировать.

Пострадавших нет. Причина возникновения пожара и нанесенный ущерб устанавливаются.

Пожар возник в корпусе Б энергоблока №9 Змиевской ТЭС
dsns.gov.ua
Площадь пожара составляла 50 кв. м
dsns.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на рынке произошел масштабный пожар.

12 декабря пожар случился в центре Киева: вспыхнул павильон возле гостиницы "Экспресс".

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