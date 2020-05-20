Для спасения бабушки и дедушки дали список на 30 тысяч: внучка раскрыла правду о лечении COVID-19 на Харьковщине

В Харьковской области врачи заставили девушку закупить на 30 тысяч гривен лекарств для ее бабушки и дедушки, однако это не помогло – они скончались.

По словам внучки, изначально они оба находились дома и соблюдали карантин, однако 81-летней бабушке понадобилась медицинская помощь из-за возникших проблем с сердцем, сообщает ТСН (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

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Женщину положили в кардиологическое отделение, где она пролечилась 10 дней, а спустя три дня после выписки у нее обнаружили первые симптомы коронавируса.

Пенсионерку госпитализировали в инфекционную больницу и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Спустя три дня она скончалась.

Затем коронавирус диагностировали у дедушки. Спустя неделю после госпитализации у него обнаружили двустороннюю пневмонию, но на следующий день родственники не обнаружили его в инфекционной больнице.

"Закупили эти списки и 12 числа мы приехали его навестить, а нам заведующий отделения говорит, что его перевели в 13-ю больницу. Мы спросили, на каком основании, сказали, что у них нет мест", – рассказала внучка Елена.

Кадр ТСН

Заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан пояснила, что специалисты инфекционной больницы мотивировали этот перевод тем, что у них там нет поглощения кислорода и они не могут оказать помощь.

В итоге семья неожиданно узнала, что дедушку вернули снова в инфекционную больницу, а на следующий день он умер. "Мы были в шоке, потому что его возили туда-сюда – из больницы в больницу в тяжелом состоянии", – возмутилась внучка.

Специалисты инфекционной больницы пояснили, что она заполнена до отказа, поэтому принимать пациентов больше некуда.

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"Больных начинают госпитализировать по 6-7 пациентов в одну палату. Конечно, это вызывает возмущение у людей, недовольство. Но свободных палат, свободных мест просто нет", – отметил консультант реанимационного отделения Областной инфекционной больницы Владимир Корсунов.

Чиновники заверили, что проблему переполненной больницы уже решают. Также начато служебное расследование, почему родственников больных коронавирусом заставили покупать лекарства за свои деньги.

Как сообщал OBOZREVATEL, житель Кропивницкого потратил 26 580 гривен на лечение от COVID-19, поскольку в больнице заявили об отсутствии средств. Позднее ему компенсировали эти деньги.

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