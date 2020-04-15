Продавала свечи в церкви: стали известны подробности о погибшей от коронавируса на Харьковщине

Женщина, умершая в Харьковской области от коронавируса COVID-19, торговала свечами в церкви и могла заразить большое количество людей.

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Сейчас устанавливаются лица, с которыми она контактировала, заявил 15 марта на брифинге глава Харьковской ОГА Алексей Кучер, передает "Depo.Харьков".

"Количество людей сейчас устанавливается, их много. Вы видите, что дополнительно была проведена комиссия в этом месте, и этот населенный пункт на сегодняшний день перекрыт. Почему? Потому что мы знаем, что эта бабушка находилась на выходных в церкви и она занималась продажей церковных свечей. Поэтому количество людей, с которыми она контактировала, вероятно, очень велико", – отметил Кучер.

Глава ОГА уточнил, что на место отправлены бригады, которые отбирают образцы материалов для проведения тестов на коронавирус.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харьковской области на утро 15 апреля резко увеличилось количество заболевших COVID-19 – на 11 человек по сравнению с прошлым днем.

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