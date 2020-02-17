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17 февраля • обновлено в 23:53
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На Харьковщине трое школьников провалились под лед: спасли одного. Фото с места трагедии

1.7т
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В городе Лозовая Харьковской области трое школьников провалились под лед на водоеме, спасти удалось только одного.

Трагедия произошла 17 февраля около 15:00, сообщается на сайте областной полиции (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца новости).

Трое школьников провалились под лед

Трое школьников провалились под лед

fakty.com.ua (иллюстративное фото)

По данным правоохранителей, подростки вышли на лед и резко провалились в водоем. 12-летнего парня спасли свидетели происшествия, он госпитализирован. Его товарищи 12 и 13 лет погибли, их тела нашли под водой.

Решается вопрос об открытии уголовного производства. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Начальник местной пожарно-спасательной части Евгений Шевченко рассказал "Суспільному", что случайный свидетель увидел ребенка в воду. Он достал его и отвез в больницу. В переохлажденном состоянии подросток не мог ничего сказать, но в больнице сообщил, что в водоеме остались его товарищи.

Тела парней обнаружили уже когда стемнело. Это ученик 12 школы Аким Беловецкий и ученик 4 лицея Дмитрий Соколовский, уточнили на странице ТРК "Лозовая" в Facebook.

Двух школьников спасти не удалось

Двух школьников спасти не удалось

facebook.com/trklozova

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 февраля в селе Новое Заселье Днепропетровской области мужчина провалился под лед во время ловли рыбы. Спасти его не удалось.

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Место
Украина
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