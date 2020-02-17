На Харьковщине трое школьников провалились под лед: спасли одного. Фото с места трагедии

В городе Лозовая Харьковской области трое школьников провалились под лед на водоеме, спасти удалось только одного.

Трагедия произошла 17 февраля около 15:00, сообщается на сайте областной полиции (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца новости).

Трое школьников провалились под лед fakty.com.ua (иллюстративное фото)

По данным правоохранителей, подростки вышли на лед и резко провалились в водоем. 12-летнего парня спасли свидетели происшествия, он госпитализирован. Его товарищи 12 и 13 лет погибли, их тела нашли под водой.

Решается вопрос об открытии уголовного производства. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Начальник местной пожарно-спасательной части Евгений Шевченко рассказал "Суспільному", что случайный свидетель увидел ребенка в воду. Он достал его и отвез в больницу. В переохлажденном состоянии подросток не мог ничего сказать, но в больнице сообщил, что в водоеме остались его товарищи.

Тела парней обнаружили уже когда стемнело. Это ученик 12 школы Аким Беловецкий и ученик 4 лицея Дмитрий Соколовский, уточнили на странице ТРК "Лозовая" в Facebook.

Двух школьников спасти не удалось facebook.com/trklozova

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 февраля в селе Новое Заселье Днепропетровской области мужчина провалился под лед во время ловли рыбы. Спасти его не удалось.

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