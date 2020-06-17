На Харьковщине рухнувший дом завалил двух мужчин. Фото с места происшествия

В Харьковской области обрушился заброшенный дом, в результате чего пострадали два человека.

Инцидент произошел 17 июня в 14:15 в селе Литвиновка, сообщается на сайте Главного управления ГСЧС в Харьковской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Двое мужчин пострадали при обрушении дома на Харьковщине ГСЧС

Пострадавшими оказались двое мужчин 1953 и 1982 годов рождения. Последний получил перелом ребер, однако смог самостоятельно выбраться из разрушенного дома, вызвать спасателей и скорою помощь.

Другой мужчина получил перелом нижней конечности и нуждался в немедленной медицинской помощи. Медики оказали ему помощь на месте и госпитализировали.

Оба пострадавших доставлены в Великобурлукскую центральную районную больницу.

Двое мужчин пострадали при обрушении дома на Харьковщине ГСЧС

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае в Одессе частично обрушился четырехэтажный жилой дом, в результате чего были повреждены несколько квартир.