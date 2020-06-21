В поселке Новая Водолага Харьковской области 21 июня простились с военнослужащим 54-й механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы, старшим солдатом Богданом Коваленко, который погиб от пули снайпера оккупантов на Донбассе.

На церемонию прощания собрались родные, друзья, односельчане и боевые товарищи защитника Украины, сообщается на сайте Харьковского областного военкомата (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

На Харьковщине простились с бойцом ВСУ Богданом Коваленко Харьковский облвоенкомат

Как отмечает "Суспільне", всего на церемонии присутствовало около 300 человек. Среди родных у него остались только отце и бабушка.

Семье погибшего по поручению главнокомандующего Вооруженных сил Украины вручили "Грамоту почета и скорби" и государственный флаг, которым был накрыт гроб военнослужащего. Также военные выполнили залп в честь героя.

На Харьковщине простились с бойцом ВСУ Богданом Коваленко Харьковский облвоенкомат

"К сожалению, не уберегли. Он берег нас всех, а мы – нет. Он был лучший, он со всеми вот так. Все были у него рядом", – сказала военнослужащая 54-й ОМБр Алена Степанюк, слова которой приводит "5 канал".

На Харьковщине простились с бойцом ВСУ Богданом Коваленко Харьковский облвоенкомат

Похоронили Коваленко на Новониколаевском кладбище в Новой Водолаге.

На Харьковщине простились с бойцом ВСУ Богданом Коваленко Харьковский облвоенкомат

На Харьковщине простились с бойцом ВСУ Богданом Коваленко Харьковский облвоенкомат

На Харьковщине простились с бойцом ВСУ Богданом Коваленко Харьковский облвоенкомат

Как сообщал OBOZREVATEL, военнослужащий 54-й ОМБр Богдан Коваленко погиб вечером 18 июня от пули снайпера в зоне проведения ООС.

Он родился 2 января 1998 года в поселке Новая Водолага Харьковской области. В 2017 году его призвали на военную службу по контракту, до окончания которого ему оставался всего месяц.

Коваленко был наводчиком-оператором 2-го разведывательного взвода 1-го механизированного батальона воинской части А-0693.