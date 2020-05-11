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11 мая • обновлено в 19:49
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На Харьковщине произошло массовое заражение медиков COVID-19: больницу закрыли. Фото

1.4т
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В городе Первомайский Харьковской области закрыли на карантин детскую поликлинику после обнаружения коронавируса COVID-19 у девяти ее работников.

Как сообщил в Facebook мер Первомайского Николай Бакшеев, в больнице будут проведены работы по дезинфекции и обследованию остального персонала (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Персонал детской поликлиники массово заразился коронавирусом

Персонал детской поликлиники массово заразился коронавирусом

По его словам, все случаи заболевания среди медиков имеют легкую или среднюю форму. Двое из них госпитализированы, их состояние на днях улучшилось.

Первая и самая старшая сотрудница поликлиники, которая заболела, имеет возраст 79 лет, она чувствует себя лучше и переведена в общее отделение областной инфекционной больницы.

Всего в Первомайском выявлено 14 больных COVID-19. В городе выполняются дезинфекционные, профилактические противоэпидемические мероприятия.

На Харьковщине произошло массовое заражение медиков COVID-19: больницу закрыли

Facebook Николая Бакшеева

На Харьковщине произошло массовое заражение медиков COVID-19: больницу закрыли

Facebook Николая Бакшеева

На Харьковщине произошло массовое заражение медиков COVID-19: больницу закрыли

Facebook Николая Бакшеева

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 11 мая в Харьковской области зафиксировано 595 случаев коронавируса.

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