На Харьковщине к приезду Зеленского латали дорогу среди ночи. Фото

В ночь на 2 сентября в городе Песочин Харьковской области клали асфальт, чтобы успеть к приезду президента Украины Владимира Зеленского.

Соответствующее фото опубликовали на Telegram-канале ВЕХА (Харьков). Кроме того, очевидцы запечатлели, как вдоль дорог даже белили пеньки деревьев (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В Песочине среди ночи клали асфальт Telegram-канал ВЕХА (Харьков)

К приезду Зеленского красили даже пеньки Telegram-канал ВЕХА (Харьков)

"К приезду Зеленского в Песочине ночью клали асфальт. Никогда такого не было и вот опять", "В Песочин приезжает Зеленский. Красят даже пеньки", – пишут люди.

Кроме того, жители города обнародовали и ролик, на котором видно, как поспешно коммунальщики красят бордюры и вытирают пыль на ограждениях вдоль тротуаров.

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