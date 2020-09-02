На Харьковщине к приезду Зеленского латали дорогу среди ночи. Фото
В ночь на 2 сентября в городе Песочин Харьковской области клали асфальт, чтобы успеть к приезду президента Украины Владимира Зеленского.
Соответствующее фото опубликовали на Telegram-канале ВЕХА (Харьков). Кроме того, очевидцы запечатлели, как вдоль дорог даже белили пеньки деревьев (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"К приезду Зеленского в Песочине ночью клали асфальт. Никогда такого не было и вот опять", "В Песочин приезжает Зеленский. Красят даже пеньки", – пишут люди.
Кроме того, жители города обнародовали и ролик, на котором видно, как поспешно коммунальщики красят бордюры и вытирают пыль на ограждениях вдоль тротуаров.
Как сообщал OBOZREVATEL:
19 августа в Херсоне рабочие, накануне приезда в город президента Украины Владимира Зеленского, также среди ночи клали асфальт.
Первым делом техника укатывала в асфальт площадку, на которой Зеленский должен был вручить семь новых машин почтальонам.
А в июле в сети появилось видео, на котором запечатлено, как воины ВСУ вычерпывали воду из луж самодельными вениками накануне визита Зеленского на Волынь.
Позже старший офицер отделения морально-психологического обеспечения бригады Андрей Тюренков объяснил, что визит президента якобы никак не связан с работами.
По его словам, военные готовились к плановому ремонту дороги, а для этого нужно было осушить лужи.