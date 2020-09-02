На Харьковщине к приезду Зеленского латали дорогу среди ночи. Фото

Под Харьковом среди ночи экстренно ремонтировали дорогу к приезду Зеленского .

В ночь на 2 сентября в городе Песочин Харьковской области клали асфальт, чтобы успеть к приезду президента Украины Владимира Зеленского.

Соответствующее фото опубликовали на Telegram-канале ВЕХА (Харьков). Кроме того, очевидцы запечатлели, как вдоль дорог даже белили пеньки деревьев (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В Песочине среди ночи клали асфальт Telegram-канал ВЕХА (Харьков)

К приезду Зеленского красили даже пеньки Telegram-канал ВЕХА (Харьков)

"К приезду Зеленского в Песочине ночью клали асфальт. Никогда такого не было и вот опять", "В Песочин приезжает Зеленский. Красят даже пеньки", – пишут люди.

Кроме того, жители города обнародовали и ролик, на котором видно, как поспешно коммунальщики красят бордюры и вытирают пыль на ограждениях вдоль тротуаров.

Как сообщал OBOZREVATEL:

19 августа в Херсоне рабочие, накануне приезда в город президента Украины Владимира Зеленского, также среди ночи клали асфальт.

Первым делом техника укатывала в асфальт площадку, на которой Зеленский должен был вручить семь новых машин почтальонам.

А в июле в сети появилось видео, на котором запечатлено, как воины ВСУ вычерпывали воду из луж самодельными вениками накануне визита Зеленского на Волынь.

Позже старший офицер отделения морально-психологического обеспечения бригады Андрей Тюренков объяснил, что визит президента якобы никак не связан с работами.

По его словам, военные готовились к плановому ремонту дороги, а для этого нужно было осушить лужи.

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