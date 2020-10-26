Утром 26 октября на Харьковщине неизвестные избили бывшего министра аграрной политики и продовольствия (февраль – декабрь 2014 года) Игоря Швайку.

Об инциденте он лично сообщил на своей странице в Facebook. Политик подчеркнул, что нападение случилось прямо у его дома.

На Харьковщине неизвестные совершили нападение на Игоря Швайку. Facebook Игоря Швайки

"Хорошее" начало рабочей недели... Копаешь участок за забором, травку планирую посеять, останавливается машина, выбегают двое в масках с битами. Далее по тексту. Голову зашили, поехали в 4-ю", – написал Швайка.

По словам экс-министра, первую медицинскую помощь ему оказали врачи скорой и дежурные Люботинской больницы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 октября двое неизвестных нанесли телесные повреждения 46-летнему кандидату на пост главы Заставнивской ОТО (Черновицкая область) и скрылись с места происшествия. Им грозит заключение до пяти лет.