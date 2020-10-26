На Харьковщине избили экс-министра Швайку. Фото
Мужчины в масках и с битами напали на бывшего чиновника, когда он работал возле дома
Ему пришлось наложить на голову швы
Инцидент произошел вблизи Люботина
Утром 26 октября на Харьковщине неизвестные избили бывшего министра аграрной политики и продовольствия (февраль – декабрь 2014 года) Игоря Швайку.
Об инциденте он лично сообщил на своей странице в Facebook. Политик подчеркнул, что нападение случилось прямо у его дома.
"Хорошее" начало рабочей недели... Копаешь участок за забором, травку планирую посеять, останавливается машина, выбегают двое в масках с битами. Далее по тексту. Голову зашили, поехали в 4-ю", – написал Швайка.
По словам экс-министра, первую медицинскую помощь ему оказали врачи скорой и дежурные Люботинской больницы.
Как сообщал OBOZREVATEL, 12 октября двое неизвестных нанесли телесные повреждения 46-летнему кандидату на пост главы Заставнивской ОТО (Черновицкая область) и скрылись с места происшествия. Им грозит заключение до пяти лет.