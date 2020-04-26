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26 апреля • обновлено в 16:10
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На Харьковщине из-за вспышки COVID-19 в психбольнице закрыли село

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В Харьковской области из-за вспышки коронавируса в областной психиатрической больнице №1 закрыли на карантин село Стрелечья, где она расположена.

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Там 25 апреля зафиксировали 11 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Харьковской районной государственной администрации Артур Товмасян.

По его словам, после получения соответствующей информации вечером в субботу было экстренно собрано внеочередное заседание районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором решили установить в населенном пункте КПП.

На Харьковщине из-за вспышки COVID-19 в психбольнице закрыли село

"Население села Стрелечья будет проинформировано о порядке пропуска через контрольно-пропускные пункты", – сообщил председатель ОГА.

Отмечается, что въезд разрешат только лицам, которые фактически проживают или зарегистрированы в селе, но при наличии соответствующих документов. Традиционно, на КПП медработники будут круглосуточно осуществлять температурный скрининг.

КПП возле села Стрелечья

КПП возле села Стрелечья

Facebook/Артур Товмасян

"Доставка продуктов будет осуществляться в привычном режиме. С понедельника сельский совет начнет выписывать пропуски", – добавил Товмасян.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мариуполе 25 апреля диагностировали сразу 22 новых случая заболевания коронавирусом среди людей, контактировавших с ранее выявленными больными.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Украина Харьков
Тег
вирус
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
А когда закроют всю Украинщину? В Раде(главном дурдоме) все здоровы?
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