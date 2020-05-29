На Харьковщине из-за ДТП произошла масштабная утечка соляной кислоты. Фото

В Красноградском районе Харьковской области спасатели успешно ликвидировали утечку из емкостей раствора соляной кислоты, которая произошла вследствие ДТП.

Авария случилась днем 29 мая на 86 км автодороги Харьков – Перещепино. Об этом сообщает Depo.Харьков со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в области.

Отмечается, что водитель грузового Mercedes во время обгона столкнулся с грузовиком, перевозившим 17 кубовых емкостей с раствором соляной кислоты.

На Харьковщине спасатели ликвидировали утечку соляной кислоты ГСЧС в Харьковской области

"От удара из двух емкостей началась утечка химической жидкости на проезжую часть", – говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли спасатели из 43-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистерне и аварийно-спасательном автомобиле, а также специальное химическое подразделение аварийно-спасательного отряда спецназначения ГГУ ГСЧС в Харьковской области и передвижная химическая лаборатория Учебного центра оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины.

На Харьковщине спасатели ликвидировали утечку соляной кислоты ГСЧС в Харьковской области

Для того, что чтобы нейтрализовать и уменьшить концентрацию паров соляной кислоты в воздухе специалисты подали распыленный раствор воды. При этом органы местного самоуправления организовали подвоз соды, которую использовался для дальнейшей нейтрализации разлитого вещества.

Утечка из емкостей удалось ликвидировать за несколько часов. Были проведены замеры воздуха – превышений предельно допустимых концентраций нет.

На Харьковщине спасатели ликвидировали утечку соляной кислоты ГСЧС в Харьковской области

Как сообщал OBOZREVATEL, в Южной Корее 18 февраля в тоннеле скоростного шоссе взорвался грузовик с химикатами.

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