На Харьковщине десант высадился с вертолета прямо в реку. Видео

Десант высадился в реку во время учений на Харьковщине.

В Чугуеве Харьковской области состоялись военные учения, во время которых десантники высадились с вертолета прямо в реку.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Teza. На нем видно, как вертолет летит низко над водой, а в это время из него выпрыгивают четверо бойцов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Высадка десанта в реку. Кадр видео

"В Чугуеве прямо на глазах отдыхающих военный вертолет высадил в реку десант", – сказано в сообщении.

Telegram Teza

При этом один из пользователей соцсетей пояснил, что это не отдыхающие, а родные военнослужащих, которые пришли посмотреть на учения.

"Плановые учения проводятся систематически, никто от этого не страдает. Площадка для отработки десантирования оцеплена. Лодки военные. Большая часть людей на пляже – близкие тех, кто принимал участие в учениях. Им просто было в кайф посмотреть", – отметил он.

За учениями наблюдали родные военнослужащих

"Летчик – это не тот крутой чувак, который сел в свой вертолет/самолет и полетел хулиганить. Все делается по строго установленному заданию, с разрешения командования, предварительной подготовкой и соблюдением техники безопасности", – добавил пользователь.

За учениями наблюдали родные военнослужащих

(Видео – Telegram Teza)

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