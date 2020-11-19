В лицее на Харьковщине отравились почти 40 детей

В лицее №3 города Дергачи Харьковской области зарегистрировали вспышку кишечной инфекции: за два дня заболели 37 учеников.

Как рассказала директор областного лабораторного центра Министерство здравоохранения Любовь Махота в комментарии "Укринформу", больным установлен предварительный диагноз – гастроэнтероколит, токсикоинфекция. Это острая кишечная инфекция.

По ее словам, на 18 ноября было 28 заболевших, но за два дня их количество возросло; инфицированных среди учителей и персонала нет.

Все больные направлены на амбулаторное лечение. В лицее провели дезинфекцию, отбор проб воды и пищевых продуктов, смывов с объектов внешней среды.

Результаты лабораторных исследований по определению возбудителя инфекции пообещали предоставить через 5 – 7 суток.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Кривом Роге Днепропетровской области зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции среди учащихся специализированной школы №118. За помощью к медикам обратились 19 учеников. Все они находились на амбулаторном лечении, их родители отказались от госпитализации детей.