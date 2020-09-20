На Харьковщине 17-летний подросток избил и утопил мужчину на глазах у односельчан

В Харьковской области 17-летний парень на плотине пруда избил 32-летнего мужчину, бросил его в водоем, взял деревянную палку и утопил.

Как сообщили на сайте Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, инцидент произошел 18 сентября около 22:00 в поселке Слобожанское. Тело мужчины обнаружили 19 сентября в 12:55 на берегу водоема.

В сообщении сказано, что несовершеннолетний на плотине пруда избил пострадавшего, после чего бросил его в водоем, взял деревянную палку и начал топить. При совершении преступления также присутствовали 16-летний житель села Казацкое и 19-летний житель села Антоновка.

Полицейские изъяли с места происшествия и из квартиры злоумышленника вещественные доказательства.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

17-летнего подозреваемого задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Согласно санкции статьи ему грозит до 15 лет заключения.

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