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5 октября • обновлено в 13:21
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На губе кровоподтек: под Николаевом в детсаде придумали жуткое наказание для малышей

1.6т Читать материал на украинском

В Первомайске Николаевской области воспитательница детского сада заклеивала детям рот скотчем.

Как пишут Факты, первой тревогу забила мама ребенка из подготовительной группы одного из детсадов. Она обнаружила у своего ребенка на губе кровоподтек. Мальчик рассказал маме, что рот ему заклеивала воспитатель за то, что он громко разговаривал.

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Мать обратилась в управление по делам детей Первомайского горсовета. В дальнейшем рассказ мальчика подтвердили и другие дети из этой группы, сообщившие, что их наставница заклеивала им рты скотчем за плохое поведение. В итоге по итогам проведенной проверки 30-летнюю воспитательницу уволили.

На губе кровоподтек: под Николаевом в детсаде придумали жуткое наказание для малышей

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Журналистам в отделе коммуникации полиции Николаевской области сообщили, открыто уголовное производство по статье УК Украины "Побои и истязания". Санкция этой статьи предусматривает наказание от штрафа до исправительных работ на срок до одного года.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 14-летний мальчик на Волыни устроил кровавую резню. Он зарезал свою соседку, а мужу и ее дочери нанес ножевые ранения.

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Место
Украина Николаев
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