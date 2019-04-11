В Украине массово увольняются пограничники: что происходит и чем грозит

С начала 2019 года в Украине уволилось полтысячи пограничников. В Госпогранслужбе пытаются решить вопрос с повышением для них зарплат. Дело в том, что в этом году вместо обещанных 30% надбавки, служащие получили намного меньше. Повезло только младшему составу.

Могут ли границы страны остаться "открытыми" из-за дефицита сотрудников – в материале OBOZREVATEL.

Ждут решения Кабмина

В первую очередь пограничники не довольны низкими зарплатами.

"Зарплату подняли в основном тем, кто получал минимальные выплаты. Это начинающие пограничники, низкие категории, которые еще не имеют большого опыта. Им сейчас платят 9500 – 10000 грн", – сообщил OBOZREVATEL советник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.

По его словам они уже подали документы в МВД и Кабмин на пересчет зарплат для офицеров.

Пограничники Корреспондент

В МВД нам сказали, что ждут решения правительства.

"Мы за то, чтобы всем подразделениям МВД регулярно поднимали заработную плату. Но мы не можем это решить сами, нужно решение Кабмина. Мы его ждем", – пояснил OBOZREVATEL спикер ведомства Артем Шевченко.

По словам советника главы МВД Ивана Варченко, ситуация на границе нормальная.

"В первом квартале этого года уволилось 500 человек, но в тоже время пришло на службу 800. Так что ничего драматичного нет. В среднем половина пограничников получила повышение зарплаты на 20%. Да, это в основном рядовые, которые получали маленькие зарплаты. То, что старшие офицеры не довольны своей зарплатой, так у нас сейчас в стране мало кто этим доволен, сами понимаете", – подчеркнул Варченко.

Что касается призыва срочников в Госпогранслужбу, то ведомство возобновило эту практику еще в 2016 году. Тогда также планировали набрать 4000 человек, как и в этом году.

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Новеньких заманивают отпуском и санаториями

Тем временем в Госпогранслужбу набирают новых сотрудников по контракту. На сайте по поиску работы предлагают вакансию младшего инспектора. Возраст от 18 до 40 лет, берут даже тех, кто не проходил срочную службу.

Зарплату обещают от 9500 грн. Плюс отпуск от 30 до 45 дней, отдых в ведомственных санаториях, стаж работы будут считать год за полтора, а на пенсию можно выйти через 25 лет службы.

Зовут в пограничники rabota.ua

rabota.ua

"Желающих много, каждый день люди звонят. И не просто интересуются работой, а подают документы, проходят конкурс. Те, кто успешно сдал тесты, физическую подготовку, оформляются на работу", – ответил OBOZREVATEL по телефону рекрутер.

Правда, как рассказывают сами офицеры-пограничники, часть из них сейчас увольняется и ищет работу на гражданке.

"Я уже десять лет прослужил, а моя зарплата сейчас чуть выше, чем у начинающего. Добавили 700 грн и все. У меня жена бюджетница, тоже немного получает, своего жилья у нас нет, живем в служебном. Надоело. Мы надеялись, что нам хоть по 3000-4000 грн подкинут. А так, я лучше на родину уеду, займусь своим делом или наймусь куда-то", – отметил в беседе с нами один из пограничников Закарпатской области.

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