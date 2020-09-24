На границе Украины с Венгрией и Словакией выстроились очереди из автомобилей. Видео и фото

Перед пунктами пропуска "Ужгород" и "Тиса" со стороны Украины скопилось более 200 грузовиков, а выезда через пункт "Лужанка" ожидают около 200 микроавтобусов и легковых автомобилей.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы. Там отметили, что скопление транспорта на пунктах пропуска зависит не только от украинской стороны.

Глава ГПСУ Сергей Дейнеко, проинспектировал проблемные точки на границе с Венгрией и Словакией.

"Мы делаем все от нас зависящее, чтобы пересечение границы транспортными средствами был максимально быстрым", – заявил он.

Кроме того, глава ГПСУ обсудил проблему с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, с которым встретился в пункте пропуска "Ужгород".

Министр пообещал обсудить вопрос с возникновением очередей на границе со своими коллегами в Словакии, где попытаются найти общие оптимальные решения для стабилизации ситуации.

Кроме того, вопрос решения очередей руководитель ГПСУ обсудил и с председателем Закарпатской ОГА Алексеем Петровым. Также они вместе пообщались с водителями грузовиков, пересекающих границу.

Петров рассказал о разработке пилотного проекта по созданию онлайн очереди, по примеру европейских стран, когда водители смогут заранее бронировать дату и время прохождения оформления на границе.

"При этом, на ситуацию влияет решение венгерской стороны о запрете въезда для многих категорий иностранцев, но сохраняется транзитный проезд для украинцев, который разрешается только через пункты пропуска "Лужники" и "Тиса", – сказано в сообщении ГПСУ.

В Закарпатской ОГА рассматривают пилотный проект по созданию онлайн очереди. ГПСУ

Перед пунктами пропуска "Ужгород" и "Тиса" со стороны Украины скопилось более 200 грузовиков. ГПСУ

Глава МИД Дмитрий Кулеба пообещал обсудить проблему в Словакии. ГПСУ

Скопление транспорта на пунктах пропуска зависит не только от украинской стороны. ГПСУ

Очередь растянулась на несколько километров. ГПСУ

Как сообщал OBOZREVATEL, пограничники Венгрии заявили об изменении некоторых правил для въезда на свою территорию украинцев. Они касаются краткосрочного посещения страны, а также транзитного проезда.