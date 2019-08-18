На границе Украины с Румынией произошла стрельба: есть раненый

В Путильском районе Черновицкой области 18 августа пограничники со стрельбой остановили авто, которое пыталось прорваться через украино-румынскую границу, в результате чего был ранен человек.

Как сообщается на сайте Госпогранслужбы, около 3:00 пограничники заметили, что в сторону государственной границы по направлению населенного пункта Шепот на скорости движется автомобиль.

"На законное требование автомобиль не остановился и продолжил движение в направлении военнослужащих", – отметили в пресс-службе.

В связи с этим пограничникам пришлось сделать несколько выстрелов в воздух, на которые нарушитель не отреагировал. После этого пограничники применили оружие в направлении колес транспортного средства.

В нескольких метрах машина остановилась. Водитель сообщил, что в салоне есть раненый, который теряет сознание. Мужчину немедленно доставили в районную больницу.

ГПСУ

"По данному факту пограничники сразу проинформировали сотрудников Нацполиции, военную прокуратуру и другие правоохранительные органы. В настоящее время проводятся следственные действия", — добавили в ведомстве.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 15 августа, основатель крупнейшей международной онлайн-сети распространения марихуаны Telegrass Амос Дов Сильвер сбежал в аэропорту Борисполь от полиции.

Спустя несколько дней он был задержан правоохранителями и успешно экстрадирован в Израиль.

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